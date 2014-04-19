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رئيس جهاز 15 مايو: تجهيز 800 فدان لطرحها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى

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رئيس جهاز 15 مايو: تجهيز 800 فدان لطرحها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى رئيس جهاز 15 مايو: تجهيز 800 فدان لطرحها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى

قال المهندس محمد عبدالحميد القصرى، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن المدينة تشارك فى مشروع الإسكان الاجتماعى بـ100 فدان قطع أراضى سكنية فى القرعة الأخيرة، والتى بدأ سحب كراستها اعتبارا من 30/3/2014 ببنك التعمير والإسكان، وكذلك 4824 وحدة سكنية على مساحة 90 فدانا يتم تنفيذها.

ولاستكمال منظومة الرى بالمياه المعالجة، أوضح رئيس الجهاز فى بيان صحفى، أنه جار رفع كفاءة محطة المياه المعالجة بالمدينة بطاقة 30 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أنه يجرى العمل حاليا فى التجهيز لتخطيط وتسوية 800 فدان فضاء للاستفادة بها فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مع حصر ووضع خطة طرح لبعض الأراضى المتخللات بالمدينة لاستغلالها أيضا فى الإسكان الاجتماعى، كما أن الجهاز يقوم حاليا بطرح تطوير المجاورتين 8، 9 لتحسين جودة الحياة بهما.

كما تم توفير أكثر من سويقة بالمدينة، ويتم الآن تسعيرها لحل مشكلة الباعة الجائلين، كما أن الجهاز قطع شوطا كبيرا مع شرطة التعمير فى إخلاء الوحدات المستولى عليها.

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