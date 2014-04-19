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الأمن ينتشر بكثافة أمام منزل والدة وزير الداخلية بالسويس بعد استهدافه فجر أمس

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الأمن ينتشر بكثافة أمام منزل والدة وزير الداخلية بالسويس بعد استهدافه فجر أمس الأمن ينتشر بكثافة أمام منزل والدة وزير الداخلية بالسويس بعد استهدافه فجر أمس

 

وزير الداخلية

شهدت المنطقة المحيطة لمنزل والدة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم اليوم السبت تواجد سيارة شرطية وانتشار أمني ملحوظ ومكثف بعد واقعة استهدافه فجر الجمعة من قبل مجهولين وإطلاق عدد من الأعيرة النارية فى الهواء ونحو المنزل دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو تلفيات فى البنية الأساسية للمنزل أو الوحدات المجاورة له.

وتقوم قوات الأمن بفحص المواطنين ومشاهدة الهويات الشخصية للمارة من أمام منزل والدة الوزير كأجراء احترازي لتأمين المنزل والمباني المجاورة له.

وكشف قيادي أمني ، أنه تم الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة من أحد المحلات القريبة من منزل والدة الوزير، بالإضافة إلى محل أخر لفحصها فى محاولة لتحديد هوية من قام باطلاق النيران على المنزل.

وأضاف القيادي الأمن أن التحريات مازالت مستمرة فى  الواقعة ، وكشف أن والدة الوزير غير متواجدة بالمنزل منذ اسابيع طويلة ومتواجدة بالقاهرة كأجراء أحترازي.

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