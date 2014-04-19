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شخصان يتهمان 5 من الإخوان بالتعدى عليهم بالضرب بالمنوفية

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شخصان يتهمان 5 من الإخوان بالتعدى عليهم بالضرب بالمنوفية شخصان يتهمان 5 من الإخوان بالتعدى عليهم بالضرب بالمنوفية

مدير امن المنوفية

حرر فنى تشغيل ، بالشركة المصرية للصناعات الهندسية  وبحار ، محضرا بمركز شرطة منوف لقيام 5 من اعضاء الإرهابية بالتعدى عليهم بالضرب ، و تم تحرير محضر بالواقعة .
> تلقى اللواء سعيد ابو حمد، مدير امن المنوفية ، إخطاراً من رئيس مباحث منوف، يفيد بقيام كل من عزت عبد الحميد “43 سنة، بحار” وعبد العظيم احمد “35 سنة فنى تشغيل” بالشركة المصرية الآلمانية للصناعات الهندسية ، ومقيمان بقرية صنصط بتحرير محضر لتضررهما من كل من عبد العظيم الدمليجى ، وعبد الوارث شهاب ، وعمرو مشحوت ، وبكرى رشاد ، ومحمد الاعمى وجميعهم مقيمين بذات الناحية ” من المنتمين للجماعة الاخوان الارهابية ” لقيامهم باستدعاء نجل الاول ونجل شقيق الثانى يوم الجمعة من كل اسبوع ” دون علمهما ” لتحفيظهما عبارات وشعارات مناهضة للدولة ؛ واثناء معاتبتهم على ذلك قاموا بالتعدى عليهم بالسب والضرب ، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1735 ادارى مركز قويسنا ، لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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