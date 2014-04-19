صحيفة سوادنية: قتال بين القوات الحكومية والمعارضة في أبوجا

نقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية، السبت، عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن «قتالاً وقع في مدينة الرنك بولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان».

وأضاف المصدر، أن «قوات موالية لنائب رئيس جنوب السودان السابق وزعيم المعارضة رياك مشار سيطرت جزئياً على سوق المدينة التي أخلاها المواطنون ونزحوا إلى مدينة ربك بولاية النيل الأبيض، فيما نزح آخرون إلى منطقة قلي بولاية النيل الأزرق السودانية أيضاً».

ونقلت الصحيفة السودانية أيضا عن محافظ مقاطعة الرنك كور شواي قوله إن «متمردي مشار قصفوا المدينة من مواقع تمركزهم بالضفة الغربية في منطقة ود أكونة، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال و3 نساء، وإصابة 20 آخرين».

كانت قوات مشار قد استولت مؤخرا على مدينة «بانتيو» عاصمة ولاية الوحدة في جنوب السودان، حيث توجد احتياطيات النفط الرئيسية في البلاد.

تشهد جنوب السودان صراعا على السلطة منذ منتصف ديسمبر الماضي بين رئيس البلاد سيلفا كير، ونائبه السابق رياك مشار، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح ما يزيد على 700 ألف آخرين.