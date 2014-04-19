تأجيل محاكمة «بديع» في «التحريض على القتل» بالقليوبية لـ26 إبريل

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبدالمقصود وعبدالرحمن البر وعبدالله بركات ومحسن راضي (القياديون بالجماعة) وآخرون، إلى جلسة 26 إبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012 .

وجاء قرار التأجيل إداريًا حتى يحضر المتهمون جميعًا بالجلسة المقبلة، حيث تبيّن للمحكمة أن عددا من المتهمين في القضية غير متواجدين بجلسة اليوم، نظرًا لأنهم يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات وأعضاء الإخوان.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني بحضور يحيى فريد زارع، رئيس النيابة، وأمير فتحي، وكيل النيابة.