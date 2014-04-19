أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تأجيل محاكمة «بديع» في «التحريض على القتل» بالقليوبية لـ26 إبريل

  • مصر
  • 7
Google+ Print

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبدالمقصود وعبدالرحمن البر وعبدالله بركات ومحسن راضي (القياديون بالجماعة) وآخرون، إلى جلسة 26 إبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012 .

وجاء قرار التأجيل إداريًا حتى يحضر المتهمون جميعًا بالجلسة المقبلة، حيث تبيّن للمحكمة أن عددا من المتهمين في القضية غير متواجدين بجلسة اليوم، نظرًا لأنهم يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات وأعضاء الإخوان.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني بحضور يحيى فريد زارع، رئيس النيابة، وأمير فتحي، وكيل النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية