ضبط كميات من الرنجة والملوحة غير صالحة للاستهلاك بقنا

تمكنت الرقابة التموينية ،بالتنسيق مع مباحث التموين بقنا ،من ضبط كميات من الملوحة ،والفسيخ ،والرنجة ،الغير صالحة للإستهلاك الآدمى قبل طرحها بالأسواق.

تلقى اللواء محمد كمال ، مدير امن قنا ، اخطارا بضبط كميات من الفسيخ والرنجة ، الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ،حيث كشفت التحريات ضبط 20 كرتونة رنجة ،و6 صفائح ملوحة غير صالحة للإستهلاك ، وتم تحرير المحاضر أرقام 3570 , 3573 إدارى قسم قنا.

> كما تم ضبط 4 صفائح ملوحة مجهولة المصدر ،وحرر المحضر برقم 3860 مركز قنا ، وضبط 9 صفائح فسيخ وتحرر المحضر 3863 قسم قنا ، وذلك قبل طرحها بالأسواق وبتوقيع الكشف الطبى من قبل الصحة تبين عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.