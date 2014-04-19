أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط كميات من الرنجة والملوحة غير صالحة للاستهلاك بقنا

Google+ Print
ضبط كميات من الرنجة والملوحة غير صالحة للاستهلاك بقنا ضبط كميات من الرنجة والملوحة غير صالحة للاستهلاك بقنا

 

تمكنت الرقابة التموينية ،بالتنسيق مع مباحث بقنا ،من ضبط كميات من الملوحة ،والفسيخ ،والرنجة ،الغير صالحة للإستهلاك الآدمى قبل طرحها بالأسواق.

تلقى اللواء محمد كمال ، مدير امن قنا ، اخطارا بضبط كميات من الفسيخ والرنجة ، الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ،حيث كشفت التحريات ضبط 20 كرتونة رنجة ،و6 صفائح ملوحة غير صالحة للإستهلاك ، وتم تحرير المحاضر أرقام 3570 , 3573 إدارى قسم قنا.
> كما تم ضبط 4 صفائح ملوحة مجهولة المصدر ،وحرر المحضر برقم 3860 مركز قنا ، وضبط 9 صفائح فسيخ وتحرر المحضر 3863 قسم قنا ، وذلك قبل طرحها بالأسواق وبتوقيع الكشف الطبى من قبل الصحة تبين عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا