أسيوط تستعد بحملات تموينية وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى استعداداً لأعياد شم النسيم

أكد اللواء إبراهيم حماد ، محافظ أسيوط ، استعداد المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد شم النسيم ، من خلال فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان ، الى جانب تنظيم مشروع العبارات التابع للمحافظة ، رحلات نيلية للاستمتاع بالعديد ، كما شدد على أهمية تسيير حملات منتظمة ومكثفة من التموين والطب البيطري ، للتأكد من سلامة الغذاء والأسماك ، بالإضافة لتواجد جميع المسئولين أثناء الاحتفال في مواقع عملهم ، وخاصة بمرافق مياه الشرب ، والصرف الصحي ، والكهرباء ، والمستشفيات والوحدات الصحية ، لضمان سلامة جميع المرافق وإيصالها للمواطنين.

وقال مجدي سليم سكرتير عام المحافظة ،انه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة نلمواجهة أي طواريء خلال يوم الاحتفال ، الى جانب التنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات.

وأشار الدكتور مصطفى تعلب ، مدير الطب البيطري إلى رفع حالة الاستعداد في جميع الإدارات البيطرية ، وتكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية ، للتأكد من سلامة الأسماك الطازجة والمملحة والفسيخ ومحال بيع وعرض اللحوم.

وفى سياق متصل ، أكد الدكتور أحمد عبد الحميد ، وكيل وزارة الصحة ، على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمراكز الطبية واستدعاء الأطقم الطبية ، استعداداً لأي إصابات وتواجد سيارات الإسعاف وتوفير الأدوية اللازمة للطواريء بكافة الوحدات الصحية.

ومن ناحية أخرى، نوه صالح عبد الله وكيل وزارة التموين ،عن قيام أجهزة الرقابة التموينية والتجارية ، بالمرور اليومي على الأسواق وأخذ عينات من محال الأسماك ، والرنجة، للتأكد من سلامتها