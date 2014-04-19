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أغرب طلاءات الأظافر لهذا الربيع

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أغرب طلاءات الأظافر لهذا الربيع أغرب طلاءات الأظافر لهذا الربيع

بعد أن عرضنا لك نقشات الأظافر التي اتبعتها النجمات في إطلالاتهنّ، إليك أبرز الأشكال التي تناسب فصل الربيع وتمنحك تميّزاً. لكن عليك قبل تطبيقها الالتزام بتقنيات العناية الخاصّة بالأظافر ووضع الكريمات والزيوت المناسبة للحفاظ على نعومة اليدين، وبالتالي إبراز جمال طلاء الأظافر.

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من أكثر الألوان استخداماً في هذا الفصل: الأخضر، والأحمر الكرزي، والرمادي الداكن، والأزرق والزهري. أما الأصفر والأزرق فهما لونان من مميّزات الربيع.
لإطلالة كلاسيكيّة ملائمة لهذا الفصل، الجئي إلى تدرّجات الباستيل، من اللون الزهري إلى الأزرق فالأخضر؛ فهي ألوان تناسب كلّ ألوان البشرة. وفي السهرات والمناسبات الكبيرة سيكون للألوان البراقة حصّة مهمّة في هذا الفصل.
إضافة إلى الألوان، يتميّز الربيع باتجاهات جديدة وبأشكال أظافر غريبة. إليك طريقة دمج الألوان. يُطلى الظفر بلون واحد، على طول الجزء السفلي، لينتهي بلون آخر، بدرجات مختلفة، تفصل بينهما حبوب الشوارفسكي اللامعة. كما يُمكنك طلاء الأظافر بشكل ثلاثيّ الأبعاد، عبر تنويع الألوان. كما يُمكنك إضافة رسومات ربيعيّة كخطوط عامودية، على شكل شجرة نخيل، أو استخدام فرشاة رفيعة لرسم الأزهار الملوّنة أو شكل العين البيضويّة التي تتجسد باللون الأبيض. أما الغريب في هذا الفصل فهو تصميم الزجاج على الأظافر. وتتجلّى هذه الطريقة بوضع اللون الأزرق كأساس، ثمّ رسم خطوط عامودية وأفقية على شكل مربّعات صغيرة باللون الأسود.
ينقلك عالم الربيع نحو ألوان وأشكال عديدة لتزيين أظافرك. كما يُمكنك تنسيقها مع ملابسك، والاكسسوار، أو حتى مع غطاء الجوال.

تابعي هنا:

كيف تستعملين اللون القرميدي لمكياجك؟

 

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سيدتي

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