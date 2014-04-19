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بالصور.. ماراثون للدراجات لفريق "Enactus" بأكاديمية أخبار اليوم

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نظم فريق "Enactus" بأكاديمية أخبار اليوم، ماراثون ركوب الدراجات من شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وإلى مبنى برج القاهرة، ويهدف الماراثون إلى العودة إلى فكرة ركوب الدراجات، والتقليل من أزمات البنزين، وتقليل أيضا من الازدحام بالطرق.

وشارك فى الماراثون إبراهيم فاروق أحد أعضاء فرقه "أسفلت" الغنائية، وكريستينا بيباوى المغنية الأمريكية، وأكدوا اهتمامهم بهذه الفاعلية ومدى تأثيرها على السياحة فى .

كما قام طلاب جامعة أكاديمية أخبار اليوم بطرح مشكلة التحرش والتصدى لها من خلال إعطاء فرصة للفتيات بركوب العجل، وممارسة حقوقهم، وأيضا حمايتهم فقد شاركهم مبادرة "شفت تحرش" التى تعمل على التصدى للتحرش والإبلاغ عن المتحرشين وإعطاء حق للمرأة فى قيام كل نشاطاتها اليومية.

ويعتبر "Enactus" نشاطا طلابيا يتواجد فى 36 دولة حول العالم و40 جامعة، والذى يهدف إلى إنشاء مشاريع هدفها الأساسى الارتقاء بالمجتمع، وإفادته اقتصاديا واجتماعيا وسلوكيا، وعلى هذا الأساس يقوم النشاط الطلابى سنويا بإقامة مشروع على الأقل، لتحقيق هذه الأهداف ليس هذا فقط بل وتنظيم أفكار التى من خلالها نعمل على سمو الفكر المجتمعى.

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