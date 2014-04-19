"زعزوع" يعتمد نتائج اختبارات المكاتب الخارجية لهيئة التنشيط

اعتمد هشام زعزوع وزير السياحة، نتائج اختبارات المكاتب الخارجية لهيئة تنشيط السياحة، والتى يقدمها لها نحو 40 موظفا من وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحية، والتى أجريت فى ديسمبر 2013، وكشفت النتائج عن تولى تامر مرزوق رئاسة المكتب السياحى بالنمسا، وجواهر على يوسف لرئاسة المكتب السياحى بأمريكا، وريهام وحيد لمكتب فرنسا، وأحمد حسن لمكتب روسيا، وعماد فتحى لمكتب إيطاليا.

وقال محفوظ على رئيس قطاع مكتب وزير السياحة، إن الناجحين سيتولون مسئولية إدارة المكتب تحت إشراف المديرين الحاليين لفترة انتقالية محددة لاكتسابهم الخبرات السابقة، من أجل تطوير العمل والأداء بما يتفق مع إستراتيجية وزارة السياحة لدفع الحركة السياحية.

كان عدد من مجتازى اختبارات المكاتب الخارجية لهيئة تنشيط السياحة، قرر التقدم بشكوى للنيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية، ضد وزير السياحة هشام زعزوع، للطعن على تأخر إعلان نتائج الامتحانات التى أجريت فى ديسمبر 2013.

وقال أحد العاملين بهيئة تنشيط السياحة لـ"اليوم السابع" إنه فوجئ باستدعاء القائمين على إجراء امتحان اللغات من أساتذة الجامعات للحضور إلى مقر الهيئة الكائن ببرج مصر للسياحة بالعباسية بتاريخ 31 مارس الماضى، للتوقيع على نتائج الاختبارات التى أجريت منذ 4 شهور تقريبا، وصفه بأنه يدل على التلاعب فى نتائج الامتحانات، متسائلا "كيف يتم اعتماد النتائج بعد مرور هذه الفترة؟!".

يذكر أن اللجنة المشرفة على اختبارات المكاتب ضمت كل من إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والسفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة، والخبير السياحى عمرو بدر، والسفير عمرو أبو العطا بوزارة الخارجية، وسامح سعد مستشار وزير السياحة للترويج الخارجى، والمستشار القانونى لرئيس هيئة التنشيط السيد العربى، وعدد من أساتذة جامعة عين شمس.

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