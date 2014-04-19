جديد علاج توقف التنفس الانسدادي خلال النوم

ينقسم داء توقف التنفس في خلال النوم، إلى قسمين:

1- المركزي:يعالجه أطباء الصحّة العامّة والاختصاصيون في أمراض النوم وغيرها من الاختصاصات.

2- الانسدادي:يعالجه أطباء الفم والأسنان، بالإضافة الى أطباء من اختصاصات أخرى.

"سيدتي نت" يطلع من الاختصاصي في جراحة الأسنان الدكتور أنطوان صفير على ماهيّة هذا الداء، وجديد علاجه.

يشير توقّف التنفّس الانسدادي في خلال النوم إلى انسداد المجاري الهوائية العليا عند النوم، بحيث يُغلق البلعوم ويمنع مرور الهواء بصورة طبيعيّة، ما يقود نحو انقطاع النفس، بشكل جزئي أو كامل. ومن الملاحظ أنّه ينتشر في صفوف الذكور، بصورة تتجاوز الإناث.ويزداد مع التقدّم في السن.

ومن المعلوم أن الكشف المبكر للحالة ضروري، ويستهلّ بزيارة طبيب الأسنان، والذي يسأل المريض مجموعة من الأسئلة حول الصحّة العامّة وكيفية نومه... وبنتيجة إجاباته، قد يشكّ الاختصاصي باحتماليّة الإصابة، فيرسل المريض إلى مركز متخصّص لدرس طريقة نومه، حيث يخضع لمراقبة آلات عدة في خلال النوم.ويعدّ تقرير على إثرها، يحدّد نوع انقطاع التنفس في خلال النوم ومدى حدّته.

وتزيد هذه الحالة من احتمال الاصابة بأمراض خطيرة كالسكري والضغط، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإرهاق والنعاس خلال النهار لأن النوم المتقطع في الليل لا يؤمّن حاجة الجسم.وكلّما تقدّمت حالة المريض، كلّما ازدادت نسبة خطورته والتي ترتفع مع التقدّم في السن.ومن المؤسف أنه قد يؤدي في بعض الحالات المركزية المتقدّمة إلى الموت اختناقاً، في أثناء النوم!

عوارض شائعة

وللإستدلال على الإصابة، تبدو العوارض التالية على المريض:الشخير والإستيقاظ مرّات عدة في الليل والتعب والنعاس في خلال النهار، خصوصاً عند قيادة السيارة والقراءة ومشاهدة التلفاز...والصداع وإضطرابات في الذاكرة، ما يؤدي إلى النسيان بشكل متكرّر والإحباط والبرود في العلاقة الزوجيّة.وهنا، يأتي دور الشريك في ملاحظة هذه العوارض، وخصوصاً الشخير وانقطاع التنفس في الليل.

جديد العلاج

ثمة قطعة تدعى Mandibular advancement appliances للحالات المبتدئة والمتوسطة، تثبت في الفكين السفلي والعلوي من الفم، بحيث يفصل برغي صغير بينهما، يقرّب السفلي إلى الأمام، مع إمكانيّة تعديل تقريب الحنك السفلي تدريجياً، حسب وضع المريض وتحسّن حالته.معدّة من"الريزين"، تدوم لفترة طويلة.

ولدى اعتماد هذا النوع من العلاج، يحدّد طبيب الأسنان القياس المطلوب بما يتناسب وحال المريض، وهذه إحدى الميزات.

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