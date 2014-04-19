بالصور: شاب استرالي صورة طبق الأصل عن باريس هيلتون

للوهلة الأولى، يخيّل لمن ينظر إلى هذه الصور المنشورة على الـ"فيس بوك" أنها صور تعود للنجمة الجذابة Paris Hilton.

العينان خضراوان، الشفاه ممتلئة، والجسم رائع، لكن مهلاً إنه ليس فقط شخصاً آخر، بل حتى إنه شاب، ويدعى Kurt Coleman.

Kurt Coleman، البالغ من العمر 17 عاماً، هو المراهق الأكثر شهرة في أستراليا، لديه أكثر من 170 ألف متابع على "فيس بوك" وحوالى 85 ألفاً على "إنستغرام".

وعند الاطلاع على صوره المنشورة في صفحات التواصل الاجتماعي، وبأعداد كثيرة، معظمها selfie، ندرك أنه يحمل أيضاً بعض ملامح النجمة العالمية Beyonce، إذ أنه غالباً ما يجعل لونه يبدو برونزياً.

واللافت أكثر هي الثقة الكبيرة جداً التي تدفعه للتحدث مع معجبيه يومياً، عن جماله وجاذبيته حتى أنه يقول :"أستطيع أن أتقبّل غيرة الجميع مني...لكني لن أتغيّر من أجل أحد"، وقد وصل به الغرور إلى حدّ القول إنه يتصوّر selfie على مدار الساعة؛ لأنه يعشق نفسه في الصور.

وربما يكون هذا الغرور قد جاء فعلاً نتيجة الشهرة التي منحته إياها وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح من الصعب عليه التجول كأي شخص عادي دون ملاحقة المعجبين له، بالأخص الفتيات.

فهل من الممكن أن يصبح Kurt Coleman نجماً عالمياً في المستقبل؟؟ الوقت وحده كفيل بمعرفة ذلك.

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