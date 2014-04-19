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لماذا نزع عاصي الحلاني "جاكيته" فجأة أثناء حفله في أبو ظبي؟

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لماذا نزع عاصي الحلاني "جاكيته" فجأة أثناء حفله في أبو ظبي؟ لماذا نزع عاصي الحلاني "جاكيته" فجأة أثناء حفله في أبو ظبي؟

في الحفل الذي أقامه فندق "فايسروي ياس" في أبو ظبي وسط طقس حار جداً، غنى فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني حيث أقيم الحفل في حديقة الفندق. كان من المفترض أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف لكنه بدأ بعد ساعتين من الموعد المحدد. بينما بدأ الجمهور الحفل قبل صعود عاصي على المسرح حيث كان هناك "DJ" يلعب موسيقى وأغاني عربية وغربية. فشارك الجمهور رقصاً وتهليلاً وانفعالاً مع الأغاني. وبعدما اعتلى الحلاني المسرح، بدأ بأغنية "بالعربي بحبك". وبعدها شكر الحضور وتمنى لهم قضاء ليلة سعيدة. وأضاف:" على الرغم من أنني سعيد معكم الليلة إلا أن "الجو اليوم شوب جداً" (حار). فاضطر إلى نزع الجاكيت وأحضروا له علبة محارم ووضعها إلى جانبه على المسرح. ثم أكمل وصلته الغنائية منها المواويل وأغاني الدبكة. كما قدم الأغنية الخليجية "مصيبة" ثم أغنية "يا ريّس" التي أشعلت الجمهور رقصاً أمام خشبة المسرح. وحرص العديد منهم على التقاط الصور معه. واختتم الحفل في تمام الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل الجمهور شاكراً الجمهور قائلاً: "كان بدي أغني أكثر لكن الطقس لا يساعد".
المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي"

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