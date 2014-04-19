ماهر وفريدة الثنائي الرومانسي المثالي في تركيا

ما زال مسلسل "القبضاي" في موسمه الثاني يحقق نسبة مشاهدة جيدة في تركيا، وإن تراجع قليلا مع ظهور أعمال جديدة، مثل "سيد كورت و شورى"، الذي يلعب بطولته كلا من كيفانش تاتليتوغ وفرح زينب عبد الله، ومسلسل "العشق المشبوه" الذي يلعب بطولته أنجين أكيوريك وتوبا بيوكستون، يضاف إليهما الجزء الرابع من مسلسل "حريم السلطان"، الذي لم يتزحزح منذ فترة طويلة عن المرتبة الأولى، في قائمة أكثر الأعمال مشاهدة سواء في تركيا أو العالم العربي.

رغم ذلك، أثار الثنائي التركي بيرغوزار كوريل أو "القاضية فريدة" و كنان إميرزا أوغلو أو "ماهر كارا" في مسلسل "القبضاي" إعجاب الناس، من خلال قصة الحب المستحيلة التي جمعت بينهما في سياق بوليسي مثير.

إنها القاضية التي أحبت صانع الأحذية، فاجتمعا معا للبحث عن العدالة والقبض على طبقة سياسية فاسدة. لذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الاسبوعية من المسلسل في تركيا للتعليق على اللقطات الرومانسية التي تجمع بين القاضية فريدة وماهر كارا، حتى أطلقت عليهما الصحافة التركية لقب "الثنائي الرومانسي المثالي"، في إشارة الى حبهما المستحيل الذي جمعهما للبحث عن الحقيقة.

وبسبب تعلق الناس بهذا الثنائي المميز، اندفعت شركات الإعلانات في تركيا لاستغلالهما من أجل الترويج لمنتجاتها الجديدة. وهذا ما فعلته إحدى شركات الأزياء في العام الماضي، حيث قررت عمل جلسة تصوير تجمع بين القاضية فريدة وماهر كارا للترويج لمجموعة أزيائها الخاصة بهذا العام.

حافظ كينان في جلسة التصوير على مظهر ماهر كرا في المسلسل، من خلال شاربه الشبيه بالقبضايات، مفضلاً ارتداء بدلة دون ربطة عنق، فيما تألقت بيرغواز بعدد من الإطلالات المغايرة لرفعة شعرها والتيورات الرسمية التي تميزت بها في المسلسل، حيث ارتدت عدداً من الفساتين التي أظهرت جمالها، فضلاً عن اعتمادها على الماكياج الصارخ الذي أضفى عليها الكثير من الأنوثة.

حصل هذا الفيديو حتى الآن على أكثر من 163.000 مشاهدة، حيث تمحورت التعليقات على اللقطات التي تجمع الثنائي التركي المثالي في شكل رومانسي أنيق. وهو ما يدل على أن الجمهور يحب مشاهدتهما معا بعد أن نجحا في إقناعهم في الموسمين الأول والثاني من مسلسل "القضباي". فهل سيكون هذا الإعلان هو الأول وليس الأخير الذي سيجمع بين بيرغواز وكينان بعد أن باتا الثنائي المثالي في تركيا؟

رابط الفيديو الذي حقق نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب بعد ان جمع بين بيرغوار كوريل وكينان إميرزا أوغلو:



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