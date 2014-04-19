الاعتداء على الطفل كريم الأبنودى بطل “حلاوة روح” أثناء ذهابه للمدرسة



> تعرض الطفل كريم الأبنودي، أحد الأبطال المشاركين في بطولة فيلم “حلاوة روح” من بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للاعتداء عليه وهو في طريقه إلى المدرسة.

وبحسب موقع “العربية.نت”، فإن “جهاد” والدة كريم أكدت أن ابنها تعرض الاعتداء من الناس في الشارع أثناء ذهابه إلى المدرسة بسبب فيلم “حلاوة روح”، وأشارت أن هناك من قال لإبنها “إنت كافر وخللي حد يربيك”، ثم بصق عليه.

وأوضحت والدة كريم الأبنودي أنه أصبح لا يستطيع النزول إلى الشارع، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب فيلم “حلاوة روح”، مؤكدة أن ما وقع لإبنها حرام على حد تعبيرها.

وكان كريم الأبنودي أكد في مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” مساء الجمعة 18 إبريل الجاري أن فيلم “حلاوة روح” ليس به مشاهد خارجة، وأنه لم تجمعه مشاهد ساخنة بهيفاء وهبي، وأضاف إلى البرنامج أن من يعترض على مضمون الفيلم ويراه جريئا، لا يذهب لمشاهدته.

وتعرض فيلم “حلاوة روح” لحملة هجوم شرسة منذ بدء عرضه، بسبب اعتراض الكثيرون على مضمونه الجريء، ما دفع رئيس الوزراء إبراهيم محلب لإصدار قرار بوقف عرض الفيلم في دور السينما.

وقوبل قرار “محلب” باعتراض من جانب عدد من المثقفين، لما رأوه تعد على حرية الإبداع وعلى مؤسسات الدولة، ما جعل رئيس جهاز المصنفات الفنية أحمد عواض أن يتقدم باستقالته من منصبه اعتراضا على قرار وقف عرض الفيلم.

و”حلاوة روح” هو ثان تجارب هيفاء وهبي السينمائية، من بعد فيلم “دكان شحاتة” إنتاج سنة 2009، وهو من تأليف علي الجندي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي، ويشارك في بطولته باسمرة، ومحمد لطفي، وصلاح عبد الله.