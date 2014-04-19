الاتحاد العام للمصريين فى النمسا يهنىء الأقباط بعيد القيامة

أعرب الاتحاد العام للمصريين فى النمسا عن خالص تهنئته للأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وقال الدكتور ابراهيم عزت رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم ” بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن اعضاء الاتحاد بفروعه المختلفة اتقدم بخالص التهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والى نيافة الانبا جابرييل اسقف النمسا والاخوة الاقباط فى مصر وفى المهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد “.

وتمنى عزت فى بيانه ان يعيد الله الاعياد على مصر وهى تنعم بالاستقرار والسلام وان يوفق الله جهود قادة البلاد فى تحقيق الخير لمصر والقضاء على الارهاب وان يحمى الله وحدتنا الوطنية وان يقى مصر شر الفتن .

أ ش أ