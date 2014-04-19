بالصورة .. ضبط أمين تنظيم حملة المحليات بقنا بتهمة التحريض على العنف

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا ،القبض على أمين تنظيم حملة المحليات للشباب بمركز فرشوط ، لإتهامة بالتحريض على العنف.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا ،قد ألقت القبض على المدعو “عصران . م . ج ” ، أمين تنظيم حملة “المحليات للشباب ” بفرشوط ، لإتهامة بالتحريض على العنف تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطة وإحضارة ، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

> ومن ناحية أخرى ، نددت حملة المحليات للشباب بقنا ، بإعتقال أمين تنظيم مركز فرشوط بالحملة ، على خلفية اعتقالة ، بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة ، مؤكدة أنه لا ينتمي إلى اى جماعه من الجماعات المحظورة ، وأنه تم القبض عليه وتلفيقه التهمه ببلاغ كيدي على حد وصف الحملة .

> وفى سياق ، قالت الحملة خلال بيان لها ، أنها ترفض القبض العشوائي على مواطني قنا وتطالب الحملة بتحري الدقه والإلتزام بالقانون في إجراءات الضبط والقبض وتطالب بالإفراج الفوري عن أمين تنظيم الحملة بمركز فرشوط ، لأنه بعيد كل البعد عن الجماعة المحظورة ولا ينتمي إليها من قريب أو بعيد ، كما أنه لم يشارك في أى مظاهرات تخص الإخوان منذ قيام ثورة 30 يونيو الذي أطاحت بنظام الجماعة المحظورة.