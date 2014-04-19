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بالصورة .. ضبط أمين تنظيم حملة المحليات بقنا بتهمة التحريض على العنف

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بالصورة .. ضبط أمين تنظيم حملة المحليات بقنا بتهمة التحريض على العنف بالصورة .. ضبط أمين تنظيم حملة المحليات بقنا بتهمة التحريض على العنف

ضبط أمين تنظيم حملة المحليات بقنا بتهمة التحريض على العنف والحملة تندد بإعتقالة

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا ،القبض على أمين تنظيم حملة المحليات للشباب بمركز فرشوط ، لإتهامة بالتحريض على العنف.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا ،قد ألقت القبض على المدعو “عصران . م . ج ” ، أمين تنظيم حملة “المحليات للشباب ” بفرشوط ، لإتهامة بالتحريض على العنف تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطة وإحضارة ، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.
> ومن ناحية أخرى ، نددت حملة المحليات للشباب بقنا ، بإعتقال أمين تنظيم مركز فرشوط بالحملة ، على خلفية اعتقالة ، بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة ، مؤكدة أنه لا ينتمي إلى اى جماعه من الجماعات المحظورة ، وأنه تم القبض عليه وتلفيقه التهمه ببلاغ كيدي على حد وصف الحملة .
> وفى سياق ، قالت الحملة خلال بيان لها ، أنها ترفض القبض العشوائي على مواطني قنا وتطالب الحملة بتحري الدقه والإلتزام بالقانون في إجراءات الضبط والقبض وتطالب بالإفراج الفوري عن أمين تنظيم الحملة بمركز فرشوط ، لأنه بعيد كل البعد عن الجماعة المحظورة ولا ينتمي إليها من قريب أو بعيد ، كما أنه لم يشارك في أى مظاهرات تخص الإخوان منذ قيام ثورة 30 يونيو الذي أطاحت بنظام الجماعة المحظورة.

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