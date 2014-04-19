تيم حسن يبارك زواج زوجته السابقة

التقت "سيدتي نت" مؤخراً الممثل تيم حسن أثناء تصويره مسلسله الجديد "الإخوة" في دبي وسألته عما أخبرتنا به (مازحة) الفنانة أمل بوشوشة أنها أكثر واحد قام تيم بضربها في العمل، فأجاب ضاحكاً:" ليس لهذه الدرجة. «البرومو» أحياناً يخدع الحقيقة، كل ما في الأمر هي تركيبة النص. بعض الأحيان، يكون هناك اشتباكات وصفعات ومشاجرات «مازحاً»، وإن شاء الله تظهر الصفعات حقيقية للمشاهدين".

وعما لو يقوم بدور شرير في العمل، أجاب:" دائماً الكلام عن الشخصيات في العمل يكون من باب التشويق، سأكتفي بقولي: أنا الأخ الأكبر، رئيس مجلس الإدارة، المختبئ خلف هذا العالم البراق من المشاكل، العمل طويل وفيه كثير من التفاصيل، وأتمنى أن يظهر مقنعاً، خاصة وأنه يجمع لمّة عربية غير مفتعلة؛ لأنها مبنية على الورق. وسألناه: بمَ شعرت عندما علمت بزواج ديما بياعة زوجتك السابقة؟ فأجاب: "لا شيء... أنا أبارك لها، وزواجها أمر طبيعي، فكل واحد منا يريد أن يعيش حياته كما يراها مناسبة له".

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