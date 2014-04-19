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منة شلبي تدعم مرضي التوحد

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منة شلبي تدعم مرضي التوحد منة شلبي تدعم مرضي التوحد

في لمحة إنسانية تستحق التقدير قررت الفنانة منة شلبي قضاء يوم مع الأطفال مرضى التوحد في إحدي الحدائق بمنطقة المعادي، حيث قالت منة في تصريح خاص لـ "سيدتي نت" حرصت على تلبية الدعوة لأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى من يشعر بهم ويدعمهم خاصة أنهم حالات خاصة تحتاج إلى من يتعامل معها بشكل أفضل وألا يتم التعامل معهم كمعاقين ذهنيا .
وأشارت منة إلى أن واجب الفنان أن يقوم بهذا الدور دوما في توعية المجتمع ومساندة الكثير من الحالات الإنسانية، وعلى المجتمع أن يعرف جيدا كيف يتعامل مع مرضى التوحد وهذا ما سأحرص على تعريف الناس به من خلال هذه المشاركة وغيرها من المشاركات.
وأضافت منة أنه من بين كل 70 طفل يولد طفل مريض بالتوحد لذا فهم ليسو قلة ويجب دعمهم ومساندتهم.
وعن الكثير من الشائعات التي طالتها مؤخرا بسبب تعدد سفرها لفرنسا ومنها أنها مريضة وأنها تزوجت سرا قالت منة أنا الحمد لله بخير ولست مريضة على الإطلاق ولماذا أتزوج سرا؟.
واستنكرت منة كل هذه الشائعات، مؤكدة أنها لا تشغلها وأنها دائما مسار للشائعات منذ دخولها لمجال الفن.

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سيدتي