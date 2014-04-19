نجوم حافظوا على الصداقة بعد الانفصال

عندما يقع الانفصال بين أي ثنائي في نهاية علاقة كانت راسخة داخل كل منهما بشكل عميق، يصبح من الصعب جداً إقامة علاقة صداقة من جراء المرارة والاستياء في بعض الأحيان.

لكن، في حياة النجوم الوضع أكثر تعقيداً وصعوبة، فطبيعة عملهم تحتم عليهم اللقاء دائماً، ولا يقتصر الأمر على لقاء المناسبات، بل من الممكن أن يجمعهم حتى مشهد غرامي خلال تصوير أحد الأفلام.

ورغم ذلك، ثمة علاقات كثيرة في هوليوود وصلت إلى حد العداء المطلق تحت وطأة لحظة الانفصال، الى درجة اعتماد طريقة إلقاء اللوم على الآخر وإظهار عيوبه، فانعدمت بذلك الثقة، ما قطع أمل نشوء صداقة إلى الأبد، كما هو الحال مع Brad Pitt وJennifer Aniston.

وفي المقابل، هناك علاقات انتهت بطرق حضارية وراقية، لتتحوّل إلى صداقة متينة متخطية كل صعاب الانفصال وآراء الصحافة، والأمثلة على ذلك عديدة.

تعرفوا بالصور على علاقات تحوّلت من الحب إلى الصداقة ونجحت.



Miranda Kerr & Orlando Bloom:

رغم إعلان الثنائي طلاقهما عام 2013، إلا أنهما يلتقيان كثيراً، ويحرصان دائماً على التقاط الصور سوياً، وربما تكون هذه الصداقة هي من أجل طفلهما Flynn، لكنهما حقاً مثال للانفصال الحضاري.



Cameron Diaz & Justin Timberlake:

علاقة مميزة استمرت بين الثنائي بعد الانفصال، فهما مرحان ويقضيان دائماً وقتاً جميلاً سوياً، حتى أنهما اجتمعا في فيلم Bad Teacher في مشهد غرامي سوياً.



Gwyneth Paltrow & Chris Martin:

مثال مميز للانفصال الحضاري، الثنائي الذي انفصل مؤخراً، أصدرا بياناً مشتركاً أعلنا فيه الخبر، وأمضيا بعدها عطلة مميزة سوياً ربما لتحضير أطفالهما لهذا القرار، وأكدا أن الصداقة بينها ستستمر إلى الأبد.



Bruce Willis & Demi Moore:

رغم مرور وقت طويل على انفصالهما، إلا أنهما ما يزالان أعز الأصدقاء، وتجمعهما علاقة مميزة، على عكس ما حصل بين Demi Moore وزوجها السابق Ashton Kutcher، الذين طلّقا رسميا في تشرين ثاني من العام المنصرم.



Hilary Duff & Mike Comrie :

ربما يكون لابنهما Luca الفضل في الصداقة القوية بينهما بعد الانفصال، فهما حتى اليوم يقضيان كل العطل والأعياد سوياً.



Joe Jonas & Demi Lovato:

رغم أن Joe أطلق بعض التصريحات المسيئة لـ Demi، إلا أنها كانت أكثر وعياً واستطاعت أن تستوعبه مؤكدة أنهما عائلة واحدة، ما دفع به إلى استدراك الموقف والمحافظة على صداقة قوية بينهما.



Ashlee Simpson & Pete Wentz:

حافظ هذا الثنائي على علاقة صداقة مميزة بينهما، رغم ارتباطهما بأشخاص آخرين، و يبدو أن طفلهما Bronx هو الذي دفعهما للمحافظة على هذه العلاقة.



Kris & Bruce Jenner :

بعد أن انفصلا عام 2013، لم تنقطع العلاقة بينهما أبداً، ولم يخفيا ظهورهما سوياً ، حتى أن Bruce كان يمسك بيد Kris عندما استقبلها على المطار منذ أيام.



Kaley Cuoco & Johnny Galecki:

نجوم The Big Bang Theory، دامت علاقتهما أكثر من عامين، ورغم ذلك استمرا في العمل سوياً بعد الانفصال، حتى أن Johnny وقف إلى جانب Kaley كأعز صديق في حفل زواجها من خطيبها Ryan Sweeting.

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