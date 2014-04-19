مصرع طفل علي يد والده بالقليوبية

لقي مصطفى شريف عبدالعظيم محمد ،4 سنوات ، مصرعه إثر إصابته بطلق نارى خرطوش بالكتف الآيمن.

تم اخطار اللواء محمود يسري ،مدير امن القليوبية ، بالواقعة وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته ، المدعوه وفاء عبدالفتاح حسين “33 سنة ،ربة منزل” قررت انه اثناء تواجد زوجها بحفل عرس بالقرية ،وبرفقته نجلها المجنى عليه حدثت إصابته التى اودت بحياته ، وذالك اثناء قيام احد المدعويين ، لا تعرفه بإطلاق عيار نارى ، ابتهاجا بحفل العرس.

حيث أسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز ، بعدم صحة ما قررته والدة الطفل المجنى عليه وعدم وجود حفل عرس بالمنطقة ، وان محدث إصابته والده المدعو “شريف عبدالعظيم محمد ، 35 سنة، استورجى “حال قيامه بالعبث بفرد خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ نتج عنها إصابة نجله التى أودت بحياته.

فتمكن ضباط وحدة مباحث المركز ، من ضبط المتهم وبسؤاله ردد ذات المضمون، وارشد عن السلاح النارى المستخدم ،وتم ضبطه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ، الى جانب العثور على فارغ طلقة من ذات العيار بمسكنه .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7525 إدارى مركز طوخ ،لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.