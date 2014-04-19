“قومي حقوق الإنسان” يجمد نشاط “كارم وعبد العزيز” لدعمهم مرشحي الرئاسة

أوقف المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشاركة السفير محمود كارم ، ومحمد عبد العزيز، فى كافة أنشطة وأعمال المجلس طوال فترة العملية الإنتخابية لرئاسة الجمهورية ، بإعتبارهما أعضاء في الحملة الإنتخابية لمرشحى الرئاسة.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يقوم بعقد عدة دورات تدريبية لعدد من متابعى منظمات المجتمع المدنى المشاركة في متابعة إنتخابات الرئاسة و يقوم بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الإنتخابات بمقر المجلس ، وغرف فرعية بفروع المجلس لمحافظات (بورسعيد ، الإسماعيلية ، بنى سويف ، كفر الشيخ ، وسوهاج )، بالإضافة إلي البعثات الميدانية التى سوف يتم تشكيلها من أعضاء المجلس والباحثين لمتابعة أعمال التصويت والفرز في إنتخابات الرئاسة2014.