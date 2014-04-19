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“قومي حقوق الإنسان” يجمد نشاط “كارم وعبد العزيز” لدعمهم مرشحي الرئاسة

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“قومي حقوق الإنسان” يجمد نشاط “كارم وعبد العزيز” لدعمهم مرشحي الرئاسة “قومي حقوق الإنسان” يجمد نشاط “كارم وعبد العزيز” لدعمهم مرشحي الرئاسة

صورة أرشيفية

أوقف المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشاركة السفير محمود كارم ، ومحمد عبد العزيز، فى كافة أنشطة وأعمال المجلس طوال فترة العملية الإنتخابية لرئاسة الجمهورية ، بإعتبارهما أعضاء في الحملة الإنتخابية لمرشحى الرئاسة.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يقوم بعقد عدة دورات تدريبية لعدد من متابعى منظمات المجتمع المدنى المشاركة في متابعة إنتخابات الرئاسة و يقوم بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الإنتخابات بمقر المجلس ، وغرف فرعية بفروع المجلس لمحافظات (بورسعيد ، الإسماعيلية ، بنى سويف ، كفر الشيخ ، وسوهاج )، بالإضافة إلي البعثات الميدانية التى سوف يتم تشكيلها من أعضاء المجلس والباحثين لمتابعة أعمال التصويت والفرز في إنتخابات الرئاسة2014.

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