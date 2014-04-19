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زلزال بقوة 6.9 بمقياس ريختر يضرب جزيرة «بوجانفيل»

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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالًا بلغت شدته 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة بوجانفيل في بابوازيا وغينيا الجديدة دون صدور أى إنذار بإمكانية حصول مد بحري (تسونامي).

ونقلت قناة «روسيا اليوم»، صباح السبت، عن هيئة المسح الجيولوجي قولها إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 62 كلم عن منطقة بانجونا في بوجانفيل وعلى عمق 45 كيلو مترا، ولم يصدر مركز الإعلام عن التسونامي في المحيط الهادئ إنذارًا بمد بحري.

واعتبرت الهيئة أن احتمال سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة ضئيل جدًا، وهذا ثالث زلزال عنيف يضرب المنطقة منذ أسبوع، وقعت كلها في البحر دون تسجيل ضحايا أو خسائر مادية كبيرة.

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