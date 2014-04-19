هدوء بمدينة الخصوص بالقليوبية بعد السيطرة على مشاجرة الأمس

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية اليوم “السبت” أن الهدوء عاد لمنطقة “الزاريب” بمدينة الخصوص بعد السيطرة على المشاجرة التى أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين..مشيرا إلى أنها ليس لها أى علاقة بالفتنة الطائفية وانما مشاجرة عادية بسبب أولوية مرور السيارات .

وقال المصدر إن المسلمين والمسيحيين يعيشون فى سلام بهذه المنطقة.. مؤكدا أن الأوضاع مستقرة ولا يوجد أى خلافات بين الطرفين .

وأضاف المصدر أنه تم القبض على بعض المتورطين فى هذه الاشتباكات بين الطرفين فضلا عن الدفع بعدد من قوات الأمن وسيارات الأمن المركزى إلى المنطقة لمتابعة الأوضاع وتحسبا لأى أحداث طارئة قد تحدث .

وأشار المصدر إلى أن الحالة الأمنية مستقرة بالمنطقة حيث تم تعزيز التواجد الامنى حول كنسية مارجرجس نظرا لقربها من منطقة الأحداث .

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