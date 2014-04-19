أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هدوء بمدينة الخصوص بالقليوبية بعد السيطرة على مشاجرة الأمس

Google+ Print
هدوء بمدينة الخصوص بالقليوبية بعد السيطرة على مشاجرة الأمس هدوء بمدينة الخصوص بالقليوبية بعد السيطرة على مشاجرة الأمس

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية اليوم “السبت” أن الهدوء عاد لمنطقة “الزاريب” بمدينة الخصوص بعد السيطرة على المشاجرة التى أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين..مشيرا إلى أنها ليس لها أى علاقة بالفتنة الطائفية وانما مشاجرة عادية بسبب أولوية مرور السيارات .

وقال المصدر إن المسلمين والمسيحيين يعيشون فى سلام بهذه المنطقة.. مؤكدا أن الأوضاع مستقرة ولا يوجد أى خلافات بين الطرفين .

وأضاف المصدر أنه تم القبض على بعض المتورطين فى هذه الاشتباكات بين الطرفين فضلا عن الدفع بعدد من قوات الأمن وسيارات الأمن المركزى إلى المنطقة لمتابعة الأوضاع وتحسبا لأى أحداث طارئة قد تحدث .

وأشار المصدر إلى أن الحالة الأمنية مستقرة بالمنطقة حيث تم تعزيز التواجد الامنى حول كنسية مارجرجس نظرا لقربها من منطقة الأحداث .

أش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا