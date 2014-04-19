الأمن الوطنى: قيادي إخواني ببني سويف زور بطاقة رقم قومي لقائد عمليات بيت المقدس

كشف جهاز الامن الوطنى ،ببنى سويف ، عن وجود علاقة وثيقة بين الإخوان وجماعة آنصار بيت المقدس ، عندما قام قيادى إخوانى بمدينة “ببا” ،يعمل مدرسا بالتنسيق مع موجه دراسات بمركز ناصر ، باستخراج بطاقة رقم قومى مزورة من مركز ببا باسم “حسين مصطفى” لصالح “محمد السيد الطوخى” الشهير بابوعبيدة.

حيث كشفت التحريات ،أن اسم “حسين مصطفى”، متوفى منذ 3 اعوام ، وانه شقيق لأمين شرطة بمديرية امن بنى سويف ، ولم يتم استخراج شهادة وفاة له وقاما المدرس والموجه باستخراج البطاقة المزورة ، للإرهابى ابوعبيدة ، مما سمح له حرية التنقل وقيامه بتنفيذ الأعمال الارهابية.

> وفى سياق كشفت ايضاً ، أن قيادي إخواني يدعى مديح أبوزيد، من مواليد 2 مايو 1973، من قيادات الإخوان بمركز ببا”، ومدرس لغة عربية بالتربية والتعليم، متهم في قتل أمين شرطة ببنى سويف، كان تلقى تكليفا من محمود عزت، نائب مرشد الإخوان الهارب، في أوائل شهر أغسطس الماضي، وقبل فض اعتصام رابعة العدوية، بمقابلة محمد السيد منصور الطوخي، وشهرته أبوعبيدة، واستخراج بطاقة له ليستغلها في العمليات التخريبية، في حال فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول، وبالفعل التقى مديح مع “أبوعبيدة” في أوائل أغسطس واتفقا على كل شيء، ثم عاد أبوعبيدة مرة أخرى، وقابل مديح مع أمين التثقيف بحزب الكرامة ببني سويف أيمن إبراهيم عبدالسلام، ويعمل موجهًا بالتربية والتعليم بإدارة ببا التعليمية، ويقيم في مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل، وتم الاتفاق مع أيمن عبدالسلام على استخراج بطاقة رقم قومي لـ”أبوعبيدة”.

> وأكدت تحريات الأمن الوطنى، قيام القيادي الإخواني مديح أبوزيد وأيمن عبدالسلام، بالبحث عن شخص متوفى، في نفس (عمر )أبوعبيدة، ولكن لم يتم استخراج شهادة وفاة له، وبالفعل عثر على ذلك الشخص المتوفى، واتضح أن اسمه حسين مصطفى، واكتمل هدف العناصر الإرهابية بكون المتوفى شقيقا لأمين شرطة، وأحضرت جميع الأوراق الرسمية من شهادة ميلاد وخلافه، وتم تقديم الأوراق للسجل المدني في مدينة ببا، ولجأ أبوعبيدة لحلق لحيته، ثم تقدم للتصوير بالسجل المدني، وبعد 10 أيام حضر لاستلام البطاقة، وبدأ يتحرك بها وينفذ عملياته، التي كان على رأسها تفجير مديرية أمن القاهر.و ألقت أجهزة الأمن في بنى سويف القبض على أيمن إبراهيم عبدالسلام، و قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة القضية.