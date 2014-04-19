محافظ الجيزة يدين الأعمال الإرهابية ويؤكد على تأمين الكنائس

أدان الدكتورعلي عبد الرحمن محافظ الجيزة كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة وخاصة في هذا التوقيت ، مؤكدا أنه يوجد تأمين كامل لكافة الكنائس والمنشآت الحيوية خاصة خلال احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة واحتفالات المصريين بعيد شم النسيم.

وقال المحافظ ، إن الشرطة تقوم حاليا بتمشيط منطقة ميدان لبنان بالكامل عقب انفجارعبوة ناسفة في كمين أمني “الليلة الماضية” بالمهندسين أسفر عن وفاة رائد شرطة وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أنه سيشارك فى الجنازة ..مؤكدا أن الشرطة تقوم بجمع المعلومات من شهود العيان حول الحادث لضبط الجناه.

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