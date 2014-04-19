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محافظ الجيزة يدين الأعمال الإرهابية ويؤكد على تأمين الكنائس

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محافظ الجيزة يدين الأعمال الإرهابية ويؤكد على تأمين الكنائس محافظ الجيزة يدين الأعمال الإرهابية ويؤكد على تأمين الكنائس

الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة

أدان الدكتورعلي عبد الرحمن محافظ الجيزة كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة وخاصة في هذا التوقيت ، مؤكدا أنه يوجد تأمين كامل لكافة الكنائس والمنشآت الحيوية خاصة خلال احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة واحتفالات المصريين بعيد شم النسيم.

وقال المحافظ ، إن الشرطة تقوم حاليا بتمشيط منطقة ميدان لبنان بالكامل عقب انفجارعبوة ناسفة في كمين أمني “الليلة الماضية” بالمهندسين أسفر عن وفاة رائد شرطة وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أنه سيشارك فى الجنازة ..مؤكدا أن الشرطة تقوم بجمع المعلومات من شهود العيان حول الحادث لضبط الجناه.

أ ش أ

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