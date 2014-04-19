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بالصور.. الجيش يحول مسار خط مياه الشرب المركزى بعد كسره بالإسماعيلية

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أعمال الإصلاح بخط مياة الشرب المركزى بالإسماعيلية

تابع اللواء أحمد زهرة سكرتير عام المحافظة و م. على حسين رئس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة والرائد احمد على من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة،  تحويل مسار خط الطرد 700 مم بنفق الثلاثينى.

وقامت شركة مياة وصرف محافظات القناة بإستكمال خط الـ1600م لشفط المياة أثناء القطع وتدبير 4 غواطس لزوم الخط وتدبير 4 ماكينات مصدر الكهرباء وتدبير 15 سيارة كسح وتدبير البالونة المطاطية والكمبريسور .

وقام رئيس قطاع شبكات الكهرباء بمراعاة عدم تخفيف الأحمال أو قطع التيار بمحطات الصرف، وقام مدير عام الرى بإستكمال تطهير مصرف الفرسان خلال 48 ساعة وتدبير 2 طلمبة طوارئ احتياطى بخط الطرد، وتم العمل من خلال غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام ورئيس مجلس ادارة شركة المياه تضم ممثلى الشركة والرى والصرف الزراعى وحى ثان وحى أول ورئيس شبكات الكهرباء وممثل اشغال هيئة قناة السويس .

 

 

أعمال الإصلاح بخط مياة الشرب المركزى بالإسماعيلية

أعمال الإصلاح بخط مياة الشرب المركزى بالإسماعيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعمال الإصلاح بخط مياة الشرب المركزى بالإسماعيلية

أعمال الإصلاح بخط مياة الشرب المركزى بالإسماعيلية

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