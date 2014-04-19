بالصور .. محافظ قنا يتفقد المرسى النيلي بمدينة دشنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا ، واحمد عرابي سكرتير عام المحافظة ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام مساعد المحافظة مرسي مدينة دشنا ، والذي يربطها بمدينة الوقف و يخدم أهالي المركزين والقرى المجاورة لهم ويسهل حركة دخول سيارات النقل والأجرة والملاكي ، والتي سيتم نقلهم من وإلي المركزين عبر العبارات النيلية .

حيث أعطي المحافظ تعليماته ببذل كافة الجهود من أجل الانتهاء من اعمل التشطيب النهائية بالمرسي في الموعد المحدد ، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالجانب الجمالي مما ينعكس على المظهر العام لشوارع المدينتين . وأكد المحافظ انه يتابع باستمرار المشروع للتأكد من تنفيذ الأعمال على أفضل وجه .

يذكر أن المشروع يأتى ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة ، والتي تهدف إلي دعم التنمية والأعمار ، الى جانب تطوير البنية التحتية في المحافظة ومدنها وقراها من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن القنائى في شتى أرجاء المحافظة .