أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور .. محافظ قنا يتفقد المرسى النيلي بمدينة دشنا

Google+ Print
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا ، واحمد عرابي سكرتير عام المحافظة ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام مساعد المحافظة مرسي مدينة دشنا ، والذي يربطها بمدينة الوقف و يخدم أهالي المركزين والقرى المجاورة لهم ويسهل حركة دخول سيارات النقل والأجرة والملاكي ، والتي سيتم نقلهم من وإلي المركزين عبر العبارات النيلية .

حيث أعطي المحافظ تعليماته ببذل كافة الجهود من أجل الانتهاء من اعمل التشطيب النهائية بالمرسي في الموعد المحدد ، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالجانب الجمالي مما ينعكس على المظهر العام لشوارع المدينتين . وأكد المحافظ انه يتابع باستمرار المشروع للتأكد من تنفيذ الأعمال على أفضل وجه .

يذكر أن المشروع يأتى ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة ، والتي تهدف إلي دعم التنمية والأعمار ، الى جانب تطوير البنية التحتية في المحافظة ومدنها وقراها من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن القنائى في شتى أرجاء المحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا