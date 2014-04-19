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بالصور .. محافظ قنا يستقبل قافلة الأزهر بجامع سيدي عبد الرحيم القناوي

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محافظ قنا يستقبل قافلة الأزهر بجامع سيدي عبد الرحيم القناوي

محافظ قنا يستقبل قافلة الأزهر بجامع سيدي عبد الرحيم القناوي

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا ، القافلة الدعوية لعلماء اﻷزهر واﻷوقاف بجامع سيدي عبد الرحيم القناوي ، والتي جاءت إلى محافظة قنا بناءاً على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  .

 حيث ضمت القافلة الدكتور محمد عبد العاطي ،أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بتربية الأزهر ، والدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ التفسير بجامعة الأزهر ، والدكتور حسني أبو حبيب مدير إدارة أوقاف شمال القاهرة ، والدكتور محمد العشماوي مدير إدارة بوزارة الأوقاف،والدكتور محمد خليفة باحث دعوة بالأوقاف.

فى سياق متصل ، تعقد القافلة سلسلة من الدروس والمحاضرات حول سماحة الإسلام ومنهجه في التعايش السلمي مع الالتزام في خطبة الجمعة ، بالموضوع الموحد هذا الأسبوع بعنوان ” حرمة المال العام والخاص “.

وأكد محافظ قنا ،أن الأزهر الشريف هو قلعة الإسلام عبر العصور والمرجعية الأساسية في قلوب المسلمين ، وله دور كبير تعميق وسطية الإسلام والتمسُّك بتعاليم الدين الحنيف.

محافظ قنا يستقبل قافلة الأزهر بجامع سيدي عبد الرحيم القناوي

محافظ قنا يستقبل قافلة الأزهر بجامع سيدي عبد الرحيم القناوي

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