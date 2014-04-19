1981 معسكر لطالبات مدرسة جمال عبدالناصر

أقامت مدرسة جمال عبد الناصر للبنات في دبي، معسكراً ليوم واحد، حيث ابتدأ في التاسعة صباحاً بالاصطفاف وتحية العلم وكلمة المعسكر، وبعد ذلك تم توزيع المجموعات على أماكنها، حيث باشرت بالعمل بتعليق الوسائل التي أنتجتها الطالبات في أنحاء المعسكر. وتلت ذلك مشروعات الخدمة العامة، حيث زارت الطالبات الدفاع المدني في السطوة. وكذلك زارت الطالبات الأهالي في حي السطوة القديم ووزعن عبوات تحتوي على مواد تنظيف للعناية بالصحة العامة. 25 ديسمبر 1981

1984 ضاحي خلفان يتبنى إحياء كرة المسطاع

العقيد ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، رغم مشاغله العديدة، لم ينس ضرورة الترويح عن النفس وإعطاء البدن حقه واستقطاع بعض الوقت وبذل الجهد المستطاع من أجل ممارسة الرياضة، ولم يقتصر دوره على ذلك فحسب، بل تبنى فكرة إحياء الرياضات الشعبية القديمة، وها هي كرة المسطاع التي كان يمارسها الأجداد قبل عشرات السنين تعود ليمارسها الأحفاد، وفق أسلوب جديد ومطور. وهذه لقطات من المباراة التي أقيمت بين فريقي شرطة دبي (أ) و(ب) وحقق فيها الفريق الأول الفوز 37/ 36 بقيادة العقيد ضاحي خلفان. 27 مايو 1984

1985 الأهلي يستعيد الثقة على حساب العين

استعاد فريق الأهلي الثقة في نفسه واسترد ثقة جمهوره، بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق العين 2/ صفر في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب آل مكتوم بالنادي الأهلي في الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز لكرة القدم. وقد سجل هدفي الفوز اللاعب مهدي علي، جاء الهدف الأول من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 37 من الشوط الثاني. 7 فبراير 1985

قدامى الجزيرة يفوز على الصحافيين 5/2

حقق فريق قدامى اللاعبين بنادي الجزيرة الفوز على منتخب الصحافيين 5/2 في المباراة التي أقيمت بينهما في أبوظبي.

مثل فريق الجزيرة كل من حسن القمزي، حمد الهاملي، ضاحي السويدي، راشد السويدي، مرشد الحميري، محمد المري، عبدالله سالم، حسن الأمير، بسام مفتاح، عبدالعزيز حسن، أحمد العيسوي، عبدالله أميري، محمد سعد، عبدالله إسماعيل، حمد السويدي وزيد خميس. 9 نوفمبر 1991

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

01 فبراير 1981

05 فبراير 1981