بلدية دبي تختتم فعاليات ووكاثون للتوعية بمرض الربو

اختتمت بلدية دبي على الشاطئ المفتوح " جميرا 1 " بنجاح أمس فعاليات "ووكاثون الربو الأول" على مستوى دول الخليج تحت شعار " تنفس صحياً حداً للربو".

وشارك في الحدث الذي يهدف لتوعية الأفراد بمرض الربو وكيفية الوقاية منه عبر سلسلة من البرامج التوعوية والرياضية ما لا يقل عن 30 جهات حكومية وخاصة وشهد حضوراً قوياً من قبل أفراد المجتمع بلغ ألفي شخص، كما شارك في تنظيم الوكاثون مع كل من مركز برايم الطبي وليبتون إلى جانب عدد من الجهات الخاصة التي حرصت على المشاركة وذلك لأهمية الحدث في تعزيز المعرفة والوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر مرض الربو الذي يصل معدل الإصابة في دولة الإمارات إلى 28 في المئة حسب الدراسات الأخيرة.

وأعربت زهور الصباغ مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي عن سعادة الإدارة ممثلة في قسم العيادة والخدمات الطبية بتنفيذ هذه الفعالية التي تعد واحدة من المبادرات والحملات الصحية التي تنظمها نحو تحقيق مجتمع صحي وخال من الأوبئة والأمراض المشتركة والتي تسهم في تحقيق رؤية البلدية من أجل مدينة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح.

توجه عالمي

وقالت زبيدة غياثي رئيس قسم العيادة والخدمات الطبية في دبي بلدية إن تنظيم هذا الحدث جاء تماشياً مع التوجه العالمي لزيادة الاهتمام بالأمراض غير المعدية خاصة أمراض القلب والسكر والسرطان وأمراض الكلى والأمراض الصدرية وأهمها الربو وذلك كونها تسبب أعلى نسبة في حالات الوفيات في العالم ودولة الإمارات.

وذكرت نجيبة الشيزاوي المدير التنفيذي لشركة "بي آر إيه " المنسق العام للوكاثون أن الحدث شهد تفاعلاً واضحاً من الجمهور الذي حرص على التواجد والاستفادة من الفعاليات ما يؤكد وعي المجتمع بمرض الربو والمضار التي يلحقها بصحة أفراده.