تلقي مشاركات الجمهور في سيناريوهات «قضايا حية»

بحثت لجنة التوعية الأمنية بالقيادة العامة لشرطة دبي إطلاق مسابقة توعية ذكية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم على فكرة المشاركة بين الجمهور ورجل الأمن من خلال طرح سيناريو لقضية أو حالة والتعرف إلى آراء ومواقف الجمهور حال تعرضهم لموقف مشابه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التوعية الأمنية على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، مدير إدارة التوعية الأمنية، بالإنابة عن اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع ورئيس اللجنة كما حضر العقيد أحمد بن غليظة مدير إدارة الحد من الجريمة، والمقدم أحمد حميد المري مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والمقدم الدكتور أحمد محمد آل علي، رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات والرائد محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة وسائر أعضاء اللجنة.

توعية

وجدد العقيد ميرزا تأكيده على نهج القيادة العليا بتوجيهات اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي وبمتابعة اللواء محمد سعيد المري بأهمية الارتقاء برسالة توعية تفعل الجانب الوقائي لدى الفئات المستهدفة من مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في دق ناقوس الخطر بالظواهر والقضايا الأمنية المقلقة وتأتي فكرة إطلاق مسابقة أمنية ذكية تحمل سيناريوهات متنوعة لقضايا وظواهر جنائية أو مرورية لتأخذ منحى جديداً للتوعية الأمنية يقوم على تفاعل ومشاركة بين رجال الأمن والجمهور.

وتابع ميرزا أن ممثلي الإدارات العامة في اللجنة سيتولون مهمة صياغة السيناريوهات وفقاً لملفات قضايا حية أو شائعة أو حالات مقلقة أو جديدة وفقاً لرؤية كل إدارة بالموضوعات الأكثر أهمية لتوعية بشأنها، وسيتم استقبال مشاركات الجمهور مباشرة عبر حسابات شرطة دبي سواء الفيسبوك أو توتير أو قناة اليوتيوب وذلك وفقاً لنص السيناريو وطبيعته إذا ما كان مادة مرئية أو مكتوبة لافتاً بأن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في سياق اعتماد الآليات المسابقة ومدتها، وكيفية المشاركة وغيرها من التفاصيل الفنية الأخرى، من اختيار المشاركة الفائزة ورصد الجوائز الخاصة بها.

رسائل

وتحدث العقيد أحمد بن غليظة مؤكداً على أهمية تفعيل الجانب الوقائي من خلال التوعية الأمنية المتكاملة والشاملة في رسائلها الموجهة للجمهور، مضيفاً بأن أهمية عمل اللجنة اليوم يأتي في إطار تكامل بين مختلف الاختصاصات من المختصين في تنفيذ وتصميم الحملات التوعية والمختصين بتفعيل الجانب التقني بالإضافة إلى العاملين في الميدان الجنائي والمروري.