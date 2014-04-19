مريم مراد ..نجاح سياسة الرضى

تمكنت فاطمة عبد الله مراد مدير مركز «تسهيل» ديرة من الارتقاء في السلم الوظيفي من موظفة استقبال إلى مشرفة إلى نائب مدير، ثم إلى مدير المركز، لتصبح بهذه المسيرة الناجحة أصغر مديرة لمراكز تسهيل على مستوى الدولة، بفضل كفاءتها وحبها وإخلاصها للعمل الذي يستنفد أغلبية اليوم في جدولها.

التحقت فاطمة مراد بالعمل في مركز تسهيل ديرة في الأول من شهر يوليو 2012 وهو تاريخ افتتاح المركز نفسه مع مجموعة كبيرة من الموظفين والزملاء، وكانت أول وظيفة لها موظفة استقبال، وبعدها بأربعة أشهر فقط ترقت إلى مشرفة الصالة، وبعدها بأشهر عدة إلى نائب رئيس المركز، ومنها إلى مديرة مركز ديرة، وحصل المركز مؤخراً على نسبة 89% من رضا العملاء بفضل استراتيجية واضحة قوامها «رضا العملاء».

تحرص فاطمة على التواجد بشكل مباشر في كل أقسام المركز وتقوم بمتابعة سير العمل، بدءاً من استقبال الجمهور وتلبية طلباتهم وتسيير أمورهم بالشكل الأمثل وبخاصة أن بعض الموظفين لا يمتلكون الخبرة الكافية ويخطئون أحياناً، ما يكبد العميل خسائر لا دخل له فيها، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل المدير، كما تقوم بتوجيه أي موظف عبر ملاحظاتها المستمرة.

تؤمن فاطمة مراد بأن المدير يجب أن يتدرج في كل أنواع الوظائف والأقسام لكي يكون على دراية كاملة بآلية سير العمل، كما تطبق سياسة الباب المفتوح، وغالباً ما تكون يومياً على أحد الأجهزة تنجز المعاملات وبخاصة في حالة الازدحام وأوقات الذروة.

تتمتع فاطمة مراد بشخصية قيادية متميزة عبر قيادة أكثر من 75 موظفاً من المواطنين والوافدين ومنهم من هو أكبر سناً منها، إلا أنها تجيد التعامل المثمر مع كل شخصية، وتؤكد أن بعض العملاء يطلبون سرعة إنجاز العمل في حين تكون هناك بعض الأوراق غير المكتملة، وهنا تكمن خبرة الموظف في التعامل مع الموقف بأفضل الطرق وامتصاص غضب العملاء.

تضع فاطمة مراد العمل في المقام الأول في حياتها فدائماً ما تقضي أوقاتاً إضافية طواعية لمتابعة العمل، كما تحرص على إطلاق المبادرات، مثل تكريم الموظف المثالي بشكل دوري، كذلك أطلقت مبادرة تكريم العميل المتميز، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى مراكز تسهيل.