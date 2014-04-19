320 خبيراً في مؤتمر الموارد البشرية الحكومية نهاية الشهر

320 خبيراً ومتخصصا من دول العالم يستضيفهم مؤتمر الموارد البشرية الحكومية 2014الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبالشراكة مع شركة "آي آي آر الشرق الأوسط"، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض فيما يصل عدد المتحدثين الى 23 متحدثاً وخبيراً في الموارد البشرية من 10 دول على مستوى العالم، وسيشارك به أكثر من 300 شخص من المختصين والمهتمين في مجال الموارد البشرية، ووزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، وكبار مسؤولي الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور عبد الرحمن العور :إن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات والقضايا الساخنة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير رأس المال البشري وتمكينه منها: التطوير المؤسسي، وإدارة الأداء، والكفاءة والفاعلية المؤسسية، وضبط استراتيجيات الموارد البشرية في المؤسسة، بالإضافة إلى استراتيجيات التوطين الفعالة، وتنمية القادة وآلية إدارة المواهب، وعرض أهم أساليب تحفيز وتمكين الموظفين للحفاظ عليهم.

ولفت إلى أن المؤتمر سيتناول في إحدى جلساته ومن خلال عرض مجموعة من أوراق العمل مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وسيتم نشر وتعميم التوصيات التي سيخلص إليها مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2014، من خلال المجلة العلمية الدورية المحكمة التي تعتزم الهيئة إطلاقها خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن الهيئة ستعمد إلى تحكيم كافة أوراق العمل المقدمة في المؤتمر ونشرها عبر المجلة العلمية.

وأوضح إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى عرض أحدث وأفضل الممارسات العالمية من أبرز مؤسسات المنطقة حول تنمية رأس المال البشري، وضبط استراتيجيات الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص ومواءمتها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام السبعة المقبلة، ومبادرات الحكومة الاتحادية، علاوةً على إنشاء منصة معرفية تفاعلية بين خبراء الموارد البشرية والأعمال بغية تبادل الأفكار والمعارف والتجارب الناجحة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتخلله عرض دراسة استشارية حول "التميز في مجال رأس المال البشري، وتأثيره على إقامة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي" .