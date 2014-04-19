اليوم.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة الجديدة للبرلمان العربى

تنطلق اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماعات التحضيرية للدورة الجديدة للبرلمان العربى التى ستعقد الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس البرلمان أحمد الجروان، والتى ترتكز بشكل أساسى على حقوق الإنسان فى الدول العربية، وتناقش تطورات الأوضاع فى سوريا وفلسطين، وسبل مكافحة ظاهرة الإرهاب.

وذكر البرلمان العربى، فى بيان صحفى أصدره مساء أمس الجمعة، من مقره بالقاهرة، أن فعاليات اليوم السبت تتضمن انعقاد الاجتماع السابع لهيئة مكتب البرلمان العربى لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول، واجتماع الجنة الفرعية المعنية بالتحضير لمؤتمر قضايا الشباب العربى، أما بعد غد فتنعقد اجتماعات اللجان الدائمة الأربع “لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب”.