الثلاثاء.. مؤتمر علمى وتكريم 6 وزراء بجامعة عين شمس بعيد العلم الـ64

أعلنت جامعة عين شمس، عن احتفالها بعيد العلم الـ64، فى الفترة من الثلاثاء المقبل 22 إلى الخميس 24 أبريل الجارى.

وتشهد فعاليات الاحتفال، تكريم أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة، وجائزة جامعة عين شمس التقديرية، والذى بلغ عددهم هذا العام 20 أستاذاً، وبعض الشخصيات العامة الذين لهم بصمات واضحة فى المجتمع، وهم وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم، والآثار، والصحة، والنقل، والزراعة، ووزير التعليم العالى السابق، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى بعض رجال العمال، ومن المقرر تكريم أوائل الماجستير والدكتوراه وأوائل الحاصلين على البكالوريوس والليسانس.

فيما ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، المؤتمر العلمى الثالث بعنوان "التخصصات والدراسات البينية والمتعددة واحتياجات سوق العمل"، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس الجامعة، يومى الثلاثاء والأربعاء 22 و23 أبريل الجارى، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطار احتفال الجامعة بعيد العلم الـ64.

وأشار الدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحديد الفجوة بين البرامج الأكاديمية الكائنة، واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية فى إطار المهن متعددة التخصصات، وعرض لأهم التجارب المحلية والإقليمية والعالمية فى مجال التخصصات والدراسات البيئية والمتعددة، وسبل الاستفادة منها فى استحداث برامج تتسق والواقع المصرى لكل ظروفه وطموحاته، وتقديم رؤى لاستحداث برامج تخدم المجالات التطبيقية.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر 3 محاور، وهى المواجهات الإثرائية للدراسات العليا فى ضوء التخصصات والدراسات البينية والمتعددة، والممارسات الإقليمية والعالمية المتميزة فى مجال التخصصات والدراسات البينية والمتعددة، ومتطلبات إعداد البرامج متداخلة ومتعددة التخصصات وشروط نجاح تطبيقها.