وزير الخارجية الصينى يبدأ جولة فى دول أمريكا اللاتينية لدفع علاقات التعاون بين الجانبين

يبدأ وزير الخارجية الصينى وانج يى اليوم “السبت” جولة خارجية لزيارة 4 دول فى أمريكا اللاتينية تستمر حتي 26 ابريل الجارى.

وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن وانج سيزور كلا من كوبا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل حيث سيلتقى خلال الزيارات برئيس مجلس الوزراء الكوبى راءول كاسترو روز والرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ورئيسة الارجنتين كريستينا فرناندز دى كيرتشنر والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الى جانب نظرائه من الدول الاربع.

وأضافت أن الوزرير الصيني سيترأس الحوار الاول على المستوى الوزارى بين الصين والبرازيل مع وزير الخارجية البرازيلى لويز البرتو فيجويريدو ماتشادو، حيث تهدف الزيارة الى دفع علاقات الصين مع دول أمريكا اللاتينية.. معربة عن أن الصين تأمل فى ان تعزز زيارة وانج الى الدول الاربع التبادلات عالية المستوى وتدفع التعاون البراجماتى وتقوى التبادلات والتعاون بين وزارات الخارجية فى الصين والدول الاربع.

وحول علاقات الصين مع دول امريكا اللاتينية قالت المتحدثة الصينية ان تعزيز التعاون متبادل النفع يتفق مع المصالح المشتركة للصين ودول امريكا اللاتينية.

أ ش أ