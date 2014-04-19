حزب مصر القوية : مصر لن تكون بلا إخوان و السيسي لا يصلح رئيسًا

قال أحمد إمام، المتحدث الإعلامي باسم حزب «مصر القوية»، إن الأزمة السياسية في مصر حاليا «تزداد عمقا»، محذرا من أن استمرار هذا المسار سيأتي بعواقب لا يمكن تحملها.

واقترح «إمام»، في حوار مع صحيفة «الراي» الكويتية، نشرته في عددها الصادر اليوم السبت، إجراء حوار مباشر بين جماعة «الإخوان» ومؤسسة الرئاسة، مع دعوة كل القوى الوطنية للاتفاق على الحد الأدنى.

وأكد أن حزبه لا يمكن أن يوافق على خلو الساحة من أي طرف من الأطراف السياسية، قائلًا: «لن نرى مصر غدًا من دون (إخوان)، ولن نرى مصر غدا من دون أنصار (السيسي)، وبالتالي لا بد من صيغة مشتركة».

وعن رأيه في ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، للرئاسة، قال: إن السيسي لا يصلح للرئاسة، ونقف ضد ترشحه حتى يبقى الجيش والمؤسسة العسكرية بعيدين عن السياسة.