أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصادر عسكرية: ” نار جهنم” في انتظار ” الجيش المصري الحر”

Google+ Print
مصادر عسكرية: ” نار جهنم” في انتظار ” الجيش المصري الحر” مصادر عسكرية: ” نار جهنم” في انتظار ” الجيش المصري الحر”

أرشيفية

قالت مصادر عسكرية مسئولة، إن ما يسمى «الجيش المصري الحر» هو «مجرد مجموعات إرهابية وتكفيرية لا تختلف عن تلك الموجودة في سيناء قبل نجاح قوات الجيش المصري في تفكيكها».

وأضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة «الراي» الكويتية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، أن جماعة «الإخوان» وتنظيمها الدولي ومخابرات عدد من الدول من بينها تركيا وقطر، شكلت هذا الجيش في ليبيا بعد أن فشلوا في تشكيله في سيناء.

وأشارت المصادر، إلى أن «المخابرات الحربية بالتعاون مع دول أخرى ترصد جميع تحركات هذا الجيش المزعوم، الذي تم تشكيله في شكل 3 معسكرات بعد اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان في مدينة إسطنبول نهاية العام الماضي، على أن يتولى الإخوان وتنظيم القاعدة توفير العناصر الإرهابية والتكفيرية، وتقوم أجهزة مخابرات بتسهيل انتقال عناصر هذا الجيش من سوريا وأفغانستان والسودان وغيرها ليصلوا إلى ليبيا والانضمام إلى هذا الجيش الذي لا يتعدى قوامه 1000 شخص، بينهم 300 من عناصر الإخوان الذين دخلوا إلى ليبيا بحجة العمل باستخدام أوراق مزورة».

وأكدت على أن «القوات المسلحة لن تسمح لأي شخص بالاعتداء على شبر واحد من حدودها، وأن نار جهنم ستكون في انتظار كل من تسول له نفسه تدنيس الحدود أو محاولة اقتحامها، فالجيش لديه خطة محكمة للسيطرة الداخلية والحدودية في شكل لا يسمح بتنفيذ أي مخططات لإشاعة الفوضى أو ممارسة الإرهاب».

وكشفت عن وضع خطة لتكثيف التواجد الأمني تعتمد على تأهيل فرق من قوات الصاعقة والعمليات الخاصة والطيارين لفرض طوق حديدي على الحدود بالتزامن مع عمل رجال المخابرات لرصد كل تحركات المجموعات الإرهابية داخل وخارجها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية