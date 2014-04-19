بالفيديو.. مظهر شاهين: اعتلاء حسين يعقوب المنبر عنوة جريمة إرهابية

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن بعض الجماعات السلفية أشد خطورة من الإخوان، مشيراً إلى أن الإخوان يتاجرون بالدين، أما الجماعات السلفية فتتبنى أفكاراً إرهابية، مشدداً على أننا لا نريد اتجاهاً إلى الدولة الدينية مرة أخرى.

وأضاف "شاهين"، أثناء حديثه لبرنامج مباشر من العاصمة، على قناة أون تى فى، أن ما تعانى منه الأمة المصرية من تفجيرات وأحداث عنف، آخرها استشهاد الرائد محمد جمال مأمون، بميدان لبنان، نتاج أفكار إرهابية، مشيراً إلى أن السلفيين والإخوان يروجون لها، مطالباً بمحاكمات ثورية سريعة وإعدام القيادات الإرهابية فى أماكن التفجيرات وفقاً للقانون.

وأشار إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إلى حدوث جريمة أثناء صلاة الجمعة لا تقل بشاعة عن حادثة ميدان لبنان، فى أبو قرقاص بالمنيا، وهى اعتلاء محمد حسين يعقوب، أحد المنابر عنوة، ومنع شيوخ الأوقاف من الخطابة، وإغلاق السلفيين المسجد، ما أدى إلى تحرير الأوقاف محضراً ضد يعقوب.

واستنكر "شاهين"، ما حدث قائلاً: "ما زال ليعقوب وحسان والحوينى عين ليطلعوا على المنبر ويدعون إلى الله"، مشيراً إلى أنهم إذا أرادوا أن يثبتوا أنهم دعاة سلم، فعليهم إدانة ما يحدث من إرهاب، متحدياً إياهم بالخروج وقول ذلك.