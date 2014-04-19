ناقد: رقابة الأفلام مسئولية هيئة المصنفات الفنية وليس مجلس الوزراء

قال على أبو شادى، الناقد الفنى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، إن الرقابة على الأفلام مسئولية الهيئة فقط، مشيرا إلى أنها هى من تقرر مدى جواز الفيلم من عدمه، لافتا إلى أن وقف فيلم وسحبه عن طريق رئيس الوزراء وبدون أوراق رسمية، شىء جديد، مشددا على أن رئيس الرقابة يحكم بما يمليه عليه القانون، وليس وجهة نظر الشارع.

وأضاف "أبو شادى"، خلال برنامج الشارع المصرى، الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيرى، على قناة العربية "الحدث"، أن ما حدث من تأخير أو رفض بعض السيناريوهات فى السابق مثل فيلم "لا مؤاخذة"، كان بسبب أن بعض الكتاب والسيناريست يضعون أفكارا يمنعها القانون، مثل ما حدث فى "لا مؤاخذة" عن فتنة طائفية.