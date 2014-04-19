قيادى بـ"الحديد والصلب": سنتقدم ببلاغات لتفعيل اتفاقنا مع الحكومة

قال محمد عمر، القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب، إن زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لمصنع الحديد والصلب، الثلاثاء الماضى لم تثمر عن أى شىء جديد بالنسبة للمصنع، مشيراً إلى عدم البدء فى تنفيذ مطالب العمال، التى سبق أن اعتصموا من أجلها من قبل .

وأضاف "عمر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم سيسلكون المسلك القانونى للمطالبة بتفعيل اتفاقهم مع الحكومة، وصرف مستحقات العمال من صندوق الزمالة، وإحالة المتسببين فى خسارة الشركة إلى النيابة العامة، من خلال التقدم ببلاغات للنائب العام، وإرسال إنذارات لوزير الصناعة والاستثمار لتنفيذ الاتفاق.