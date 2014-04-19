البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد القيامة بالكاتدرائية

تبدأ الكنائس المصرية، اليوم السبت الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وسط تشديدات أمنية مكثفة بسبب أعمال العنف والإرهاب التى تشهدها البلاد.

ويترأس البابا تواضروس، القداس المقرر إقامته التاسعة والنصف مساء، ويستقبل المهنئين صباح الأحد بالمقر البابوى، ثم يتوجه بعدها إلى دير الأنبا بيشوى لاستكمال المراحل الأخيرة فى عمل زيت الميرون، كما يتوجه بعدها إلى دير السريان للاحتفال بعيد شم النسيم، صباح الاثنين، مع أساقفة الكنيسة وأعضاء المجمع المقدس.

وأناب البابا تواضروس، 41 أسقفا وكاهنا لصلاة قداس العيد فى بلاد المهجر أمريكا وأوروبا وكندا، فيما وجهت الكنيسة دعوات لحضور للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وفق بروتوكول كنسى، وسط أنباء عن حضور الرئيس والمشير عبد الفتاح السيسى، قبيل بدء قداس عيد القيامة، وعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية، ووفدا من القوات المسلحة والسفراء الأجانب، لتهنئة البابا بالعيد.

وتشهد الكاتدرائية، استعدادات أمنية لتأمينها ليلة قداس عيد القيامة، حيث يتم تفعيل كاميرات المراقبة المثبتة على أبواب الكاتدرائية، ومراقبتها على مدار 24 ساعة، وكذلك البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن، وتستعين قوات الأمن بالقوات المسلحة للدفع بقوات احتياطية لتأمين الكاتدرائية من الداخل والخارج، وتمشيط محيطها والعمارات المجاورة، والاستعانة بكلاب الحراسة وخبراء المفرقعات، وإغلاق شارع رمسيس جزئيًا فى ليلة قداس عيد القيامة، ومن المقرر منع دخول سيارات المدعوين الأقباط داخل ساحة الكاتدرائية على أن يتم السماح للمسئولين فقط بالدخول بسياراتهم .

وعقد اللواء نبيل رياض، مدير أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والدكتور صموئيل متياس، مسئول الكشافة بالكاتدرائية، اجتماعاً مغلقاً بعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية من مختلف القطاعات، لبحث ترتيبات تأمين قداس عيد القيامة المجيد .

وبحثت القيادات التأمين الداخلى بالكاتدرائية، ومسئولى الكشافة توزيع الأمن الداخلى وفرق الكشافة، وكذلك الاستعانة بأمن المركز الثقافى القبطى، ليتم توزيع الكشافة، الذين قارب عددهم الـ500 شاب وفتاة على البوابات 1،2،3،4 داخل الكاتدرائية.

> وسيتم توزيع دخول المسئولين من الحكومة والشخصيات العامة على إحدى البوابات، ودخول الأقباط من البوابات الأخرى، ووضع مجموعات على الثلاثة أبواب الرئيسية المؤدية لقاعة الكاتدرائية من الداخل، حيث يقام القداس، ومنهم مجموعة على الباب الأول يمين الكاتدرائية، الذى سيدخل منه المسئولون بالدولة وممثلو السفارات الأجنبية والشخصيات العامة، والباب الثانى يسار الكاتدرائية والثالث حيث يدخل عامة المدعوين، ومن المقرر فتح الأبواب الجانبية لقاعة الكاتدارئية التى سيقام بها القداس لتسهيل دخول الإعلاميين والكاميرات.