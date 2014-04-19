المترو: بدء إغلاق مداخل ومخارج "السادات" لتشغيلها كمحطة تبادلية

أعلن المهندس على فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بدء تنفيذ مخطط إغلاق مداخل ومخارج أرصفة محطة أنور السادات وتنزيل الخامات التى سوف تستخدم فى إغلاق المداخل والمخارج، من أجل تشغيل تلك المحطة كتبادلية فقط بين الخطين الأول والثانى.

وأضاف فضالى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه متوقع الانتهاء من إغلاق المداخل والمخارج الخاصة بأرصفة هذه المحطة وتشغيلها فى خلال أسبوعين، وفقا للاتفاق التى تم مع الأمن بتشغيل تلك المحطة تبادلية فقط، دون السماح للركاب بالدخول أو الخروج لخارج المحطة، بحيث تستخدم فى التبديل بين الخطين الأول والثانى فقط.