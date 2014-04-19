الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: تشكيل لجنة لتطبيق إجراءات المصالحة مع قطر

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني:” إن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس ليل أول من أمس الخميس، أقر تشكيل ” لجنة متخصصة ستبحث في تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها” .

وأضاف ” الزياني» لصحيفة ” الحياة” اللندنية :” أن دول المجلس ستبدأ إجراءات تنفيذ آلية وثيقة الرياض خلال اجتماعات تعقد في مقر الأمانة العامة الأسبوع المقبل في الرياض، بهدف تسوية المسائل الخلافية كافة بين الدول الأعضاء “.

وشدد على أن ” وزراء الخارجية في اجتماعهم الذي عقد في الرياض أول من أمس، قرروا تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن تضم ممثلين على مستوى عال من دول المجلس، على أن تقوم بتقديم تقرير مفصل في شأن ما يتم إنجازه إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول المجلس المقرر عقده الشهر المقبل” .

وتتضمن بنود المصالحة المصالحة شروط هي: طرد قطر 15 عضوًا من الإخوان، من مواطني مجلس التعاون، ويقيمون في الدوحة، خمسة منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وإنهاء هجوم محطة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحصل في مصر باعتباره «انقلابًا عسكريًا».

كما تضمن العمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف دعم قطر لـ«الإخوان» وحيادها في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.