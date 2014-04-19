عمرو موسى: السيسي يراجع برنامجه الرئاسي قبل عرضه رسميًا

قال عمرو موسى، رئيس الهيئة الاستشارية لحملة المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل وزير الدفاع السابق، إن «السيسي» يعكف على مراجعة مشروع برنامجه الرئاسي بعدما صاغته الهيئة الاستشارية لحملته تمهيدًا لعرضه على الناخبين عقب اعتماد أوراق ترشحه رسميًا.

وأضاف «موسى»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندينة، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، أن «الهيئة انتهت من وضع رؤيتها وقدمتها»، ولم يستبعد إجراء «السيسي» تعديلات على البرنامج المقترح الذي سيعلن عقب اعتماد أوراق الترشح.

وحول ظهور «السيسي» خلال الأيام القادمة، أوضح أن «مسألة كيفية ظهوره السيسي على الناس محل دراسة».