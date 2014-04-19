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الكويت: عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر قريبًا

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الكويت: عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر قريبًا الكويت: عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر قريبًا

قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن الدول الخليجية وضعت اتفاقًا زمنيًا لتنفي بنود «وثيقة الرياض» الخاصة بالمصالحة مع قطر وستتابع آلية تنفيذه بدقة.

وأضاف «الجارالله»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت: «نحن نشعر بتفاؤل وارتياح للاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس الماضي، وبكل تأكيد وبناء على ما تم الاتفاق عليه بالعمل بوثيقة الرياض فإن الدول ستصحح مسارها إلى الأفضل، وبما يمكنها إلى مزيد من اللحمة الخليجية لتحقيق الإنجازات لأبناء الشعب في دول مجلس التعاون الخليجي، ونعتقد أن ما حصل مدعاة إلى تحصين المجلس في المستقبل القريب ضد التهديدات».

وحول عدم الإشارة إلى عودة سفراء الدول الثلاث ( والإمارات والبحرين) إلى قطر في البيان الخليجي، أوضح: «ستأتي قريبًا، ضمن اتفاق تم التوافق عليه كاملًا».

وثمّن دور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل الأزمة الخليجية مع قطر، وقال: «أمير الكويت له دور مؤثر منذ بدء نشوب الخلافات الخليجية، وأجرى اتصالات عدة أثمرت إلى الوصول إلى نهاية سعيدة وسريعة».

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