بعد رفع “حلاوة روح” من دور العرض .. محلب يجتمع اليوم بالفنانين والمثقفين

يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لقاء في مكتبه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت ، لمناقشة قضية حرية الإبداع فى مصر.

يحضر اللقاء دكتور صابر عرب وزير الثقافة و الفنان أحمد شيحة ونقيب الفنانين التشكلين ونقيب الصحافين ، ودكتورة ايناس عبد الدايم ، و محمد حسن رمزى ، وهاني مهنى عن اتحاد النقابات الفنية ، وخالد يوسف مقرر بالمجلس الأعلى للثقافة وعن المثقفين يوسف القعيد .

ويحضر من جانب الفنانين إلهام شاهين ، و ليلى علوي ، وبسرا عزت العﻻيلى ، ونور الشريف ، ومحمود عبد العزيز.

يذكر أن سبب الدعوه لعقد ذلك الاجتماع هو رفع فيلم حلاوة روح من دور العرض وردود أفعال المحلية والدولية ضد القرار.