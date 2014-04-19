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بعد رفع “حلاوة روح” من دور العرض .. محلب يجتمع اليوم بالفنانين والمثقفين

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بعد رفع “حلاوة روح” من دور العرض .. محلب يجتمع اليوم بالفنانين والمثقفين بعد رفع “حلاوة روح” من دور العرض .. محلب يجتمع اليوم بالفنانين والمثقفين

يعقد المهندس إبراهيم محلب  رئيس مجلس الوزراء  لقاء في مكتبه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت ، لمناقشة قضية حرية الإبداع فى .

يحضر اللقاء دكتور صابر عرب  وزير الثقافة  و الفنان أحمد شيحة  ونقيب الفنانين التشكلين  ونقيب الصحافين ، ودكتورة ايناس عبد الدايم ، و محمد حسن رمزى ، وهاني مهنى عن اتحاد النقابات الفنية ، وخالد يوسف مقرر بالمجلس الأعلى للثقافة وعن المثقفين يوسف القعيد .

ويحضر من جانب الفنانين إلهام شاهين ، و ليلى علوي ، وبسرا عزت العﻻيلى ، ونور الشريف ، ومحمود عبد العزيز.

يذكر أن سبب الدعوه لعقد ذلك الاجتماع هو رفع فيلم حلاوة روح من دور العرض وردود أفعال المحلية والدولية ضد القرار.

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