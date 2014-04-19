طلاب آثار القاهرة يتظاهرون الثلاثاء لإقرار جداول الامتحانات المقترحة

دعا اتحاد طلاب كلية الآثار، بجامعة القاهرة، للتظاهر يوم الثلاثاء المقبل، بمبنى الكلية الرئيسى أمام مدرج أبو بكر، للضغط لإقرار جداول الامتحانات المقترح من الاتحاد والمرفوض من قبل إدارة الكلية، مطالبا كل الطلاب بالكلية بالمشاركة فى الاحتجاج.

وقال الاتحاد، فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "دائما ما اعتدنا نحن اتحاد الطلاب بأننا المعنيون بوضع جداول الامتحانات الدراسية لجميع الفرق، وعهدت إلينا إدارة الكلية بالتشاور مع طلاب الفرق الدراسية المختلفة، لوضع جدول مناسب لجميع الفرق، وأكد لنا الدكتور محمد حمزة، عميد الكلية، أكثر من مرة أن الجدول يكون مادتين فى الأسبوع لكل فرقة بحد أقصى، وهو ما كان ولكن الكلية رفضته".