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احمد المغير يسخر من إنفجار ميدان لبنان: ” فطيس ”

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أحمد المغير

وصف الناشط الإخواني أحمد المغير، الرائد محمد جمال الدين، الذي استشهد في انفجار بكمين في ميدان لبنان بالجيزة، مساء الجمعة، بـ«الفطيس».

وكتب «المغير»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بيقولوا إن فيه انفجار في ميدان لبنان وفيه فطيس من الداخلية حد عنده تأكيد على الكلام ده؟».

واستشهد الرائد محمد جمال الدين مأمون، مساء الجمعة، في انفجار قنبلة داخل كمين بميدان لبنان، وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبى الحادث.

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